На Кубани число заболевших коронавирусом продолжает уменьшаться

Всего в России за сутки выявили 4 тыс. 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 130 человек, выздоровели 6 тыс. 494 заболевших.

Больше всего заразившихся — в Москве (+694), Свердловской области (+168) и Санкт-Петербурге (+157). На юге и Северном Кавказе самое большое количество инфицированных — в Ростовской области (126), на Ставрополье (111), в Краснодарском крае (90) , в Дагестане (49) и Крыму (48).