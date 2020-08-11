На Кубани число заболевших коронавирусом продолжает уменьшаться
Оперштаб Кубани 11 августа сообщил о 90 новых случаях заражения коронавирусом в регионе
Всего в России за сутки выявили 4 тыс. 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 130 человек, выздоровели 6 тыс. 494 заболевших.
Больше всего заразившихся — в Москве (+694), Свердловской области (+168) и Санкт-Петербурге (+157). На юге и Северном Кавказе самое большое количество инфицированных — в Ростовской области (126), на Ставрополье (111), в Краснодарском крае (90), в Дагестане (49) и Крыму (48).
Всего за период пандемии COVID-19 в России выявили 897 тыс. 599 носителей коронавируса в 85 регионах, написал RT. Умерли 15 тыс. 131 пациент, 703 тыс. 175 человек выздоровели.
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Оперштаб Кубани рассказал, что среди 90 новых заболевших 54 женщины и 36 мужчин в возрасте до 85 лет. Коронавирус диагностировали в 28 муниципалитетах края, в том числе:
- 16 — в Краснодаре;
- 13 — в Сочи;
- 10 — в Кущевском районе;
- 7 — в Кавказском районе;
- 5 — в Выселковском районе;
- по 4 — в Динском и Калининском районах;
- по 3 — в Горячем Ключе и Староминском районе;
- по 2 — в Брюховецком, Лабинском, Усть-Лабинском, Абинском, Крымском, Тимашевском районах;
- по 1 — в Анапе, Геленджике, Каневском, Славянском, Ейском, Тихорецком, Мостовском, Апшеронском, Кореновском, Щербиновском, Павловском, Туапсинском, Гулькевичском районах.
Среди заболевших пятеро детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет. Всего за период пандемии на Кубани подтвердили 9 тыс. 495 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 8 тыс. 158 пациентов (+62 за сутки), умерли 132 человека (+1).
В медицинских организациях края в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 46 пациентов, еще двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, добавили в министерстве здравоохранения края.
За все время с подозрением на коронавирус в больницы обратились 26 тыс. 907 человек, в том числе 3 тыс. 401 ребенок.
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