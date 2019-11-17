На вокзале Краснодара парень погиб от удара током, забравшись на цистерну
В Краснодаре устанавливают обстоятельства гибели молодого человека, который забрался на крышу вагона
Инцидент произошел около 16 часов 17 ноября на вокзале «Краснодар I». По данным Краснодарского ЛУ МВД на транспорте, парень забрался на крышу цистерны, которая стояла на одном из путей, и его ударило током.
Сейчас на месте ЧП работают следователи. Возраст и личность погибшего устанавливаются, передают «Кубанские новости».
Как писали Юга.ру, в сентябре в Курганинском районе молодого человека ударило током в 27,5 тыс. вольт, когда он забрался на вагон с зерном. Он выжил. А в июле на Дону 14‑летнего подростое получил 80% ожогов тела и погиб, забравшись на крышу поезда.
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