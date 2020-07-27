Жителей и гостей Кубани предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край

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В Краснодарском крае, Адыгее и других регионах юга России в начале недели ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения

На юге опасное ультрафиолетовое излучение ожидается в первые три дня недели в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее. В целом по России подобное явление прогнозируют в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Приморском крае и в Забайкалье. Там индекс УФ-излучения будет доходить до 7, а на юге страны — до 8-9 единиц.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, при таком индексе на коже быстро возникают поражения, написал ТАСС.

24 июля Вильфанд объяснял, что сейчас продохит период летнего солнцестояния, который продлится до первых дней августа.

«Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, УФ-индекс большой», — цитировал его RT.

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Напомним, стандарт УФ-индекса разработали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Его оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в полдень в Краснодаре зафиксирован очень высокий уровень солнечного УФ излучения — 8. 

Краснодар Погода

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