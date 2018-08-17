Глава Адыгеи пошел в поход вместе с молодежью к подножию Фишта

В рамках слета талантливой молодежи «Фишт» глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с участниками слета отправился в поход в горы

Для участия в мероприятии были отобраны более 250 человек из всех городов и районов республики — представители талантливой молодежи, имеющие высокие показатели в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

Группа начала восхождение к подножью горы Фишт с Яворовой поляны в сопровождении инструкторов утром 17 августа. Участникам предстоит преодолеть около 11,5 км, дорога проходит по территории Кавказского государственного биосферного заповедника через Гузерипльский и Армянский перевалы.

На приюте «Фишт» состоится презентация команд-участниц, спортивные соревнования муниципальных команд по различным игровым видам спорта, также у костра в неформальной обстановке состоится встреча молодежи с Кумпиловым в формате «вопрос-ответ».

После общения с главой республики запланирована обширная культурная программа и адыгэ джэгу с участием артистов Государственного академического ансамбля народного танца «Нальмэс», сообщили в пресс-службе главы РА.

Вернутся участники слета 19 августа.

Как сообщали Юга.ру, первый слет талантливой молодежи прошел в Адыгее в прошлом году в таком же формате. Тогда в нем приняли участие 180 человек, Кумпилов также принял участие в походе.