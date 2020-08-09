Инициатор горячей линии по вопросам туристического сезона 9 августа рассказала, на что чаще всего жаловались россияне на отечественных курортах

В начале июля открылась федеральная горячая линия по проблемам туристического сезона — 2020. Инициатором ее создания выступила первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина. 9 августа она рассказала РИА «Новости» , что чаще всего жители страны в отпуске жаловались на нарушение социальной дистанции, очереди и на то, что сотрудники кафе и гостиниц формально относятся к ношению масок.

За неполный месяц работы горячей линии мониторинговый центр «Безопасность 2.0», работающий при РФМ, получил 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через форму на сайте.

В 65% обращений были жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей — например, на пляжах и развлекательных объектах. Также туристы жаловались на очереди на канатную дорогу в горах Красной Поляны.

«При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — добавила Елена Сутормина.

В основном эти сообщения касались Краснодарского края и Крыма, а именно Сочи (Лазаревское, Имеретинская низменность), Анапы, Ялты, Алушты.

Меньше нареканий у отдыхающих было о проблемах с местами размещения и общепитом: там в основном жаловались на то, что персонал легкомысленно относится к ношению масок — не надевая их на нос и рот, отметил телеканал «360».