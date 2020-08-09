Очереди, нарушение дистанции, шумные соседи. Россияне назвали недостатки отечественных курортов

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Инициатор горячей линии по вопросам туристического сезона 9 августа рассказала, на что чаще всего жаловались россияне на отечественных курортах

В начале июля открылась федеральная горячая линия по проблемам туристического сезона — 2020. Инициатором ее создания выступила первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина. 9 августа она рассказала РИА «Новости», что чаще всего жители страны в отпуске жаловались на нарушение социальной дистанции, очереди и на то, что сотрудники кафе и гостиниц формально относятся к ношению масок.

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За неполный месяц работы горячей линии мониторинговый центр «Безопасность 2.0», работающий при РФМ, получил 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через форму на сайте.

В 65% обращений были жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей — например, на пляжах и развлекательных объектах. Также туристы жаловались на очереди на канатную дорогу в горах Красной Поляны.

«При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — добавила Елена Сутормина.

В основном эти сообщения касались Краснодарского края и Крыма, а именно Сочи (Лазаревское, Имеретинская низменность), Анапы, Ялты, Алушты.

Меньше нареканий у отдыхающих было о проблемах с местами размещения и общепитом: там в основном жаловались на то, что персонал легкомысленно относится к ношению масок — не надевая их на нос и рот, отметил телеканал «360».

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Кроме того, был ряд жалоб на отсутствие санитайзеров и дезинфицирующих средств, а также на то, что в номере не сделали уборку или не предоставили полотенца. Помимо этого туристы были недовольны постоянным шумом со стороны соседей и хамством персонала.

3 августа Юга.ру сообщали, что с начала лета курорты Краснодарского края посетили 3,2 млн туристов. 

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