Детский сад на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре обещают достроить к концу 2020 года

Детский сад на 300 мест на улице Восточно-Кругликовской начали строить в ноябре 2019 года. В мае специалисты выполнили около трети всех работ. В августе строительная готовность объекта составляет 60%. Подрядчик приступил к устройству кровли и ремонту прилегающей территории, кладке стен и монтажу теневых навесов, сообщили 7 августа в пресс-службе администрации города.

Детский сад возводят на участке площадью более 1 га. Дошкольное учреждение будет состоять из трех двухэтажных объединенных блоков. В двух из них будет 16 групповых ячеек, четыре из которых — ясельные. В третьей части разместят пищеблок, прачечную, медицинский блок, физкультурный зал и кабинет для музыкальных занятий.

«Этот садик действительно очень ждут жители Восточно-Кругликовского. Еще год назад к строительству социального кластера на территории микрорайона они отнеслись скептически. Сейчас настроение поменялось кардинально — уже заработала большая школа на улице Героя Аверкиева на 1 тыс. 550 мест, до конца года планируем достроить детский сад», — сообщил 7 августа Евгений Первышов в своем телеграм-канале.