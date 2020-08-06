В Краснодаре в 2021 году планируют открыть тренировочный центр «Локомотива-Кубань»

В октябре 2018 года в Краснодаре заложили первый камень на месте строительства Центра подготовки юных баскетболистов ПБК «Локомотив-Кубань». В декабре на заседании градостроительного совета согласовали разрешение на строительство центра. Он появится по улице Звездной, 15/7 в поселке Колосистом. На нем будет три игровые площадки, уличная площадка для баскетбола 3×3, тренажерный зал, кафе-столовая, гостиница на 120 мест и медико-восстановительная часть

«Это муниципальный участок, территорию мы вместе выбрали еще в 2017 году. Здесь будет не просто спорткомплекс, а целая баскетбольная академия. Такой центр притяжения даст дополнительный толчок для развития Колосистого и станет важной частью спортивной жизни всего Краснодара. Здорово, что "Локомотив-Кубань" базируется именно в нашем городе! Сам всегда болею за "Локо"», — написал глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Планируется, что первые тренировки и соревнования там состоятся уже в следующем году, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара. В центре будут заниматься порядка 150 детей из молодежных команд «Локомотива», еще около 150 — из социального проекта «Локо-старт»