Под Краснодаром начали строить тренировочный центр «Локомотив-Кубань»

В Краснодаре согласовали разрешение на строительство центра подготовки баскетболистов «Локомотив-Кубань»

Тренировочный центр построят по улице Звездной 15/7 в поселке Колосистом. На нем будет три игровые площадки, уличная площадка для баскетбола 3×3, тренажерный зал, кафе-столовая, гостиница на 120 мест и медико-восстановительная часть. Об этом говорили на очередном заседании Градостроительного совета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Баскетбольный центр станет первым в городе и крае. По словам мэра города Евгения Первышова, тренировочная база поможет привлечь к спорту еще больше детей и будет готовить профессиональных спортсменов.

«Очень здорово, когда профессиональные клубы помогают в развитии массового спорта. Мы, со своей стороны, готовы и будем оказывать таким проектам максимальную поддержку», — добавил глава краевой столицы.

Президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, что в команде уже много лет работает одна из лучших в стране систем подготовки резерва, теперь пришло время развивать инфраструктуру.

«На базе центра будут готовиться новые чемпионы страны, мира и Олимпийских игр в составе сборных. Также перед нами стоит задача — в ближайшем будущем иметь в составе команды «Локомотив-Кубань» не менее 50% своих воспитанников. И строительство центра — важный шаг на пути к этой цели», — заключил Ведищев.

Центр будут использовать для подготовки игроков сборной России по баскетболу (5×5 и 3×3) в разных возрастных группах, проведения летних сборов, кэмпа «Юг-Баскет», крупных детско-юношеских соревнований (первенств России, спартакиад, финалов турниров «Локобаскет-Школьная лига», «Локостарт»). Строительство центра планируют завершить к концу 2019 года.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Краснодаре заложили первый камень на месте строительства Центра подготовки юных баскетболистов ПБК «Локомотив-Кубань».