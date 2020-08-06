Под Темрюком в приюте, где живет более 500 собак, произошел пожар. Часть животных погибла, остальным нужна помощь
В домашнем приюте «Уютный домик Галины», в котором жили более 500 собак, 4 августа произошел пожар
Портал Юга.ру впервые рассказал о домашнем приюте «Уютный дворик Галины» в декабре 2019 года. На территории площадью 13 соток на тот момент жили 547 собак: часть в вольерах на улице, а наиболее слабые и больные — в двухкомнатном доме хозяйки Галины Алиевой.
Накануне в соцсетях приюта сообщили, что 4 августа рано утром там случился пожар: в доме замкнуло проводку за холодильником и стиральной машиной. Пластик начал тлеть, образовался черный дым. Алиева бросилась спасать животных и смогла вынесли из дома около 18 собак. Несмотря на это более 10 животных погибло: они задохнулись.
Порталу Юга.ру рассказали, что на место не вызывали сотрудников МЧС, так как огня не было. Соседи и друзья Алиевой залили тлеющий пластик водой из шланга, пока хозяйка дома с ветеринаром и кислородной маской пыталась спасти пострадавших собак. В доме также был газовый баллон, который не взорвался.
«Ядовитый черный дым от горящего пластика наполнил дом. Я успела вынести и откачать 15 собак но другие задохнулись во сне. Пропало много вакцин, различные лекарства, вещи, постельное, мебель, посуда, кондиционер, холодильник, стиралка — все испорчено! Нужны любые стройматериалы для ремонта», — сообщили на странице приюта в инстаграме.
Те, кто хочет помочь питомцам или забрать одного из них, могут связаться с Галиной Алиевой на страницах приюта в инстаграме или «Одноклассниках».
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4 августа рано утром, когда все еще спасли, у нас в доме замкнуло проводку у холодильника, в результате начался пожар! Ядовитый черный дым от горящего пластика наполнил дом. Я успела вынести и откачать 15 собак но другие задохнулись во сне. Пропало много вакцин, различные лекарства.. вещи, постельное, мебель, посуда. кондиционер, холодильник, стиралка все испорчено! Нужны любые стройматериалы для ремонта!Каждый кто может хоть чем-то поделиться, звоните на тел. вацап Наташе 89180532258. Она будет координировать сбор помощи и передавать нам. Любая помощь будет принята с благодарностью.