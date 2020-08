Под Темрюком в приюте, где живет более 500 собак, произошел пожар. Часть животных погибла, остальным нужна помощь

View this post on Instagram

4 августа рано утром, когда все еще спасли, у нас в доме замкнуло проводку у холодильника, в результате начался пожар! Ядовитый черный дым от горящего пластика наполнил дом. Я успела вынести и откачать 15 собак но другие задохнулись во сне. Пропало много вакцин, различные лекарства.. вещи, постельное, мебель, посуда. кондиционер, холодильник, стиралка все испорчено! Нужны любые стройматериалы для ремонта!Каждый кто может хоть чем-то поделиться, звоните на тел. вацап Наташе 89180532258. Она будет координировать сбор помощи и передавать нам. Любая помощь будет принята с благодарностью.