Под Темрюком в приюте, где живет более 500 собак, произошел пожар. Часть животных погибла, остальным нужна помощь

Портал Юга.ру впервые рассказал о домашнем приюте «Уютный дворик Галины» в декабре 2019 года. На территории площадью 13 соток на тот момент жили 547 собак: часть в вольерах на улице, а наиболее слабые и больные — в двухкомнатном доме хозяйки Галины Алиевой.

Накануне в соцсетях приюта сообщили, что 4 августа рано утром там случился пожар: в доме замкнуло проводку за холодильником и стиральной машиной. Пластик начал тлеть, образовался черный дым. Алиева бросилась спасать животных и смогла вынесли из дома около 18 собак. Несмотря на это более 10 животных погибло: они задохнулись.

Порталу Юга.ру рассказали, что на место не вызывали сотрудников МЧС, так как огня не было. Соседи и друзья Алиевой залили тлеющий пластик водой из шланга, пока хозяйка дома с ветеринаром и кислородной маской пыталась спасти пострадавших собак. В доме также был газовый баллон, который не взорвался.

«Ядовитый черный дым от горящего пластика наполнил дом. Я успела вынести и откачать 15 собак но другие задохнулись во сне. Пропало много вакцин, различные лекарства, вещи, постельное, мебель, посуда, кондиционер, холодильник, стиралка — все испорчено! Нужны любые стройматериалы для ремонта», — сообщили на странице приюта в инстаграме.