Южный обход Краснодара стоял в 6-часовой пробке

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с утра 6 августа образовалась пробка на Южном обходе

Пробка наблюдается на Южном обходе с самого утра. В 9:00 аналитики сервиса «Яндекс.Пробки» сообщили, что плотность движения в сторону Тургеневского моста составляет 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного. Затор длиной 2,9 км от сервисного центра до Чибийского магистрального канала продержался 40 минут.

Смотрите онлайн-карту:

К 12:30 загруженность магистрали в сторону Тургеневского шоссе достигла 9 баллов, а по данным на 12:50, она растянулась на 5,2 км. Специалисты «Яндекса» отметили, что это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.

К 15:00 пробка уменьшилась — ее длина составила 2,9 км, однако загруженность оставалась высокой — 9 баллов, что на 8 больше обычного.

Согласно онлайн-карте пробок, к 17:00 движение на Южном обходе восстановилось.

Напомним, 4 августа открыли пятый съезд новой развязки около поселка Тугургой. Это напрямую соединило Южный обход с трассой М4 «Дон».

Краснодар Пробки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В центре Краснодара хотят отреставрировать пять исторических зданий
Краснодарцев пригласили принять участие в экологическом конкурсе на тему ГТО
Сочи и Анапа стали самыми популярными туристическими направлениями у краснодарцев
За убийство депутата Широбокова в Сочи бизнесмена приговорили к 15 годам колонии
Кубанцы смогут в Москве проголосовать на выборах губернатора Краснодарского края
В Сочи в 2020 году медведи около 50 раз выходили к людям

Лента новостей

Реклама на портале