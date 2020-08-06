Южный обход Краснодара стоял в 6-часовой пробке

В Краснодаре с утра 6 августа образовалась пробка на Южном обходе

Пробка наблюдается на Южном обходе с самого утра. В 9:00 аналитики сервиса «Яндекс.Пробки» сообщили, что плотность движения в сторону Тургеневского моста составляет 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного. Затор длиной 2,9 км от сервисного центра до Чибийского магистрального канала продержался 40 минут.

К 12:30 загруженность магистрали в сторону Тургеневского шоссе достигла 9 баллов, а по данным на 12:50, она растянулась на 5,2 км. Специалисты «Яндекса» отметили, что это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.

К 15:00 пробка уменьшилась — ее длина составила 2,9 км, однако загруженность оставалась высокой — 9 баллов, что на 8 больше обычного.

Согласно онлайн-карте пробок, к 17:00 движение на Южном обходе восстановилось.