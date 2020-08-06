МЧС предупредило о сильной жаре на Черноморском побережье Кубани

Краснодарский край

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С 6 по 8 августа на побережье Черного моря в Краснодарском крае ожидается жаркая погода

6 августа до 16:30, а также днем 7 и 8 августа на Черноморском побережье на отрезке от Джубги до Анапы ожидается повышение температуры воздуха до 37 °С.

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о возможности возникновения ЧС, которые связаны с лесными пожарами и пожарами на сельхозугодьях, а также происшествиями на объектах экономики и в населенных пунктах. В ведомстве предупредили о запрете пользоваться открытыми источниками огня возле сухой травы и необходимости носить головные уборы во время жары.

Как писали Юга.ру, с 6 по 8 августа сухая и жаркая погода ожидается по всему краю. Напомним, в прошлый раз во время серии экстренных предупреждений по сильной жаре в начале июля в Краснодаре произошли массовые сбои в электроснабжении. Без света остались дома в Музыкальном, Юбилейном, Фестивальном, Комсомольском микрорайонах, в микрорайоне Гидростроителей и Черемушках.

Анапа Краснодар МЧС Погода Пожароопасность Туапсинский район

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