МЧС предупредило о сильной жаре на Черноморском побережье Кубани

6 августа до 16:30, а также днем 7 и 8 августа на Черноморском побережье на отрезке от Джубги до Анапы ожидается повышение температуры воздуха до 37 °С.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о возможности возникновения ЧС, которые связаны с лесными пожарами и пожарами на сельхозугодьях, а также происшествиями на объектах экономики и в населенных пунктах. В ведомстве предупредили о запрете пользоваться открытыми источниками огня возле сухой травы и необходимости носить головные уборы во время жары.

Как писали Юга.ру, с 6 по 8 августа сухая и жаркая погода ожидается по всему краю. Напомним, в прошлый раз во время серии экстренных предупреждений по сильной жаре в начале июля в Краснодаре произошли массовые сбои в электроснабжении. Без света остались дома в Музыкальном, Юбилейном, Фестивальном, Комсомольском микрорайонах, в микрорайоне Гидростроителей и Черемушках.