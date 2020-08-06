На Кубани будет ветрено и до 36 °C

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 6, 7 и 8 августа ожидается жаркая погода без осадков

По данным кубанского гидрометцентра, 6 августа в Краснодаре ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до 31-33 °C, ветер 7-12 м/с. 

В крае в четверг также без дождей. Столбики термометров поднимутся до 29-34 °C. Порывы ветра могут достигать 14 м/с, местами 17 м/с. В районе Новороссийска скорость ветра составит 18-23 м/с.

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Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», ночью в последующие двое суток, 7 и 8 августа, в краевой столице ожидается 22-26 °C. Днем температура воздуха поднимется до 35-36 °C. Ветер 3-5 м/с. В небе будет ясно.

На побережде Черного и Азовского морей 7 июля и 8 июля сохранится сухая погода. Ночью будет 21-26 °C, в юго-восточных предгорьях 12-17 °C. Днем ожидается 28-33 °C около Азовского моря, 31-36 °C — по краю. Ветер 6-11 м/с, порывы до 15 м/с, в Новороссийске 17-22 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (данные на 5 августа): Новороссийск — 23 °C, Темрюк — 24 °C, Ейск, Приморско-Ахтарск, Анапа, Геленджик — 25 °C, Туапсе — 26 °C, Сочи — 27 °C.

Краснодар Новороссийск Погода

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