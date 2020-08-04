Синоптики предупредили об «опасном солнце» на Кубани

В Краснодарском крае, на Ставрополье и в других регионах юга России в августе ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения

Напомним, в июле в министерстве ГО и ЧС Кубани порталу Юга.ру сообщили , что самый жаркий период в регионе начнется в конце июля — начале августа. А в краевом МЧС напомнили правила поведения при сильной жаре.

Юга.ру писали , что на Кубани рабочая неделя с 3 августа начнется с небольших дождей, а к 5 августа в регионе установится жара до 35 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что с 5 августа в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа и в Крыму прогнозируется «очень высокий» индекс ультрафиолетового излучения — он будет достигать 8-10 единиц.

«Опасное солнце» также прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Там УФ-индекс составит 6-7 единиц, отметил RT.