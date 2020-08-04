Синоптики предупредили об «опасном солнце» на Кубани

Краснодарский край, Ставропольский край, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае, на Ставрополье и в других регионах юга России в августе ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения

Напомним, в июле в министерстве ГО и ЧС Кубани порталу Юга.ру сообщили, что самый жаркий период в регионе начнется в конце июля — начале августа. А в краевом МЧС напомнили правила поведения при сильной жаре.

Юга.ру писали, что на Кубани рабочая неделя с 3 августа начнется с небольших дождей, а к 5 августа в регионе установится жара до 35 °С.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что с 5 августа в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа и в Крыму прогнозируется «очень высокий» индекс ультрафиолетового излучения — он будет достигать 8-10 единиц.

«Опасное солнце» также прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Там УФ-индекс составит 6-7 единиц, отметил RT.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре с 4 по 8 августа ожидается очень высокий уровень солнечного УФ-излучения — 8.

Стандарт УФ-индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Его оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. Так, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Ранее синоптики сообщали о высоком УФ-индексе на Кубани в конце июля. Так, в полдень 27 июля в Краснодаре уровень солнечного УФ-излучения также был равен 8. А в начале прошлого месяца индекс поднимался до 10.

Краснодар Крым Погода Ставрополь

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