В отелях «Роза Хутор» установят контейнеры для утилизации средств защиты

В августе в отелях курорта «Роза Хутор» в горах Сочи начнется пилотный проект по внедрению боксов для утилизации одноразовых масок и перчаток

Стальные боксы созданы по антивандальной технологии. Внутри контейнера закреплен герметичный пакет, в котором есть бесхлорное и бесспиртовое вещество, предназначенное для дезинфекции средств индивидуальной защиты (СИЗ). Бокс создали специалисты «Росхимзащиты» (корпорация «Ростех») и группа компаний «Экобокс» с учетом требований Роспотребнадзора.

«Оказавшись перед необходимостью использования защитных масок и перчаток, люди зачастую выбрасывают их в обычные мусорные урны. С точки зрения профилактики распространения коронавирусной инфекции, это не лучший способ. С точки зрения охраны окружающей среды, пандемия породила опасный мусорный поток, который не перерабатывается и попадает на свалки», — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Таким образом, «Роза Хутор» станет первым в России курортом, где применят раздельный сбор и утилизацию СИЗ. В его отелях собираются установить по два контейнера — в лобби для гостей и на служебном входе для сотрудников.