Курорт «Роза Хутор» будет отправлять отработанные батарейки на утилизацию

Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» в феврале подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим российским переработчиком батареек — ГК «Мегаполисресурс»

На курорте «Роза Хутор» работают около 200 разных бизнесов, включая отели, рестораны и магазины. В этих учреждениях используют пульты от кондиционеров и телевизоров, рации и бытовые электроприборы гостей курорта. В итоге на курорте ежегодно образуется значительный объем отработанных бытовых аккумуляторных батарей, которые относятся ко второму классу опасности.

Для решения задачи ответственного обращения с отходами «Роза Хутор» заключила договор с единственным российским предприятием, предоставляющим полный цикл услуг по безопасной переработке батареек — компанией «Мегаполисресурс».

Для сбора отработанных аккумуляторов в отелях, ресторанах, магазинах и служебных помещениях курорта установят специальные накопители, в которых хозяйственные службы и гости курорта смогут оставлять отработанные батарейки, рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

«Мегаполисресурс» обеспечит сбор и транспортировку батареек к месту утилизации в Челябинске, где на специальной технологической линии из батареек извлекут полезные компоненты — цветные металлы и их соли, а также железо и графит.

В результате 94,4% материалов вновь вернутся в оборот как полезные ресурсы. При этом получаемые продукты переработки ничем не отличаются от аналогов, извлеченных из природных месторождений.

«Обеспечение прозрачной цепочки утилизации отработанных батареек для нас серьезный шаг на пути ответственного обращения с отходами. Сотрудничество с ГК "Мегаполисресурс" дает необходимую уверенность в гарантированной утилизации собранных на курорте батареек. Важно, что теперь мы можем проследить весь путь отработанной батарейки: от накопителя на курорте до бункера с продуктами переработки на заводе в Челябинске», — заключил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.