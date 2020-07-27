Курорт «Роза Хутор» открыл продажи сезонных ски-пассов на зимний сезон 2020/21

Курорт «Роза Хутор» объявил о скидках на сезонные ски-пассы на горнолыжный сезон 2020/21

Три различных вида сезонных ски-пассов и годовой ски-пасс можно купить в онлайн-магазине курорта. Приобретенные сезонные ски-пассы можно будет получить в инфоцентрах или кассах курорта в любое удобное время. До 31 августа по акции «Ранние продажи» на все сезонные ски-пассы действуют скидки от 24 до 28%. Так при покупке до 31 августа взрослый сезонный ски-пасс «Роза Хутор» обойдется в 32 900 рублей вместо 45 000 рублей, а детский — 12 900 вместо 17 000. Он действует во всех зонах катания во все дни горнолыжного сезона 2020/21.

В грядущем зимнем сезоне гостям курорта будут доступны и два других варианта сезонных ски-пассов. «Утренний» дает доступ во все зоны катания, кроме Южного склона (подъемник «Эдельвейс»), до 11:30 часов утра. Для гостей от 15 лет он стоит 14 900 рублей. Вторая новинка: сезонный ски-пасс «Обер Хутор» за 18 900 рублей позволит пользоваться подъемниками «Волчья Скала», «Дриада», «Тундра», «Дафна» и «Беседа» с 11 января и до конца сезона 2021. Горнолыжная зона «Обер Хутор» достигает более 26 км трасс разного уровня сложности. Годовой всесезонный ски-пасс до 31 августа можно купить всего в 37 900, а детский — за 15 900 рублей.

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