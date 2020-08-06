Адыгея получила полмиллиарда рублей на строительство дороги Черниговская — Дагомыс

Правительство РФ 6 августа утвердило выделение Адыгее дополнительных средств в 500 млн рублей на ускорение строительства дороги в Майкопском районе

Проект строительства дороги Черниговская — Дагомыс реализуют совместно с Краснодарским краем. В 2018 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил включить дорогу в стратегию пространственного развития России до 2025 года, отмечая, что ее строительство обойдется значительно дешевле других морских дорог. Согласно условиям контракта , стоимость строительства первой очереди — дороги IV категории длиной 12,3 км до границы с Адыгеей — составит 996 млн рублей.

«Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В Адыгее начали строить дорогу Черниговская — Дагомыс в 2019 году. Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с графиком реализации проекта, согласованным с федеральным центром.

На первом этапе в Адыгее построят 10,355 км трассы. На эти цели по федеральной целевой программе «Туризм» предусмотрели почти 1,94 млрд рублей, из них 200 млн рублей уже освоили.

Регион уже проделал около 30% от плана первого этапа: обследована территория, снят растительный слой, проведены земляные работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж железобетонных труб.

«Завершение первого этапа строительства дороги зависит от дальнейшего финансирования проекта. После этого первого этапа будет идти речь о других участках дороги Черниговская — Дагомыс, которые проходят по территории республики», — рассказали порталу Юга.ру представители фирмы «Дортранссервис».

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что 500 млн рублей будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в виде межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства.