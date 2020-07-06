В Адыгее построили 30% первого участка дороги Черниговская — Дагомыс

Адыгея подключилась к реализации проекта по строительству трассы Черниговская — Дагомыс, которая будет проходить по территории республики и Кубани

В пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова уточнили, что из общей протяженности дороги в Адыгее на первом этапе построят 10,355 км. На эти цели по федеральной целевой программе «Туризм» предусмотрели почти 1,94 млрд рублей, из них 200 млн рублей уже освоили.

Планы по строительству трассы Черниговское — Дагомыс обсуждались более 10 лет. В 2018 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил включить дорогу в стратегию пространственного развития России до 2025 года, отмечая, что ее строительство обойдется значительно дешевле других морских дорог. Согласно условиям контракта , стоимость строительства первой очереди — дороги IV категории длиной 12,3 км до границы с Адыгеей — составит 996 млн рублей.

Работы начались в 2019 году. Для этого заключили государственный контракт с генеральной подрядной организацией ООО «Дортранссервис». Как рассказал Юга.ру представитель данной фирмы, уже проделано около 30% от плана: обследована территория, снят растительный слой, осуществлены земляные работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж железобетонных труб.

Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с согласованным с федеральным центром графиком реализации проекта.

«Завершение первого этапа строительства дороги зависит от дальнейшего финансирования проекта. После этого первого этапа будет идти речь о других участках дороги Черниговская — Дагомыс, которые проходят по территории республики», — рассказали Юга.ру представители фирмы «Дортранссервис».

После завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории. Здесь также будут созданы площадки для отдыха, противоаварийные съезды, установлены дорожные ограждения и знаки.

В целом проект строительства дороги Черниговская — Дагомыс направлен на создание альтернативной трассы к черноморскому побережью, а также развитие горных курортов Адыгеи и Краснодарского края.