В Адыгее построили 30% первого участка дороги Черниговская — Дагомыс
Адыгея подключилась к реализации проекта по строительству трассы Черниговская — Дагомыс, которая будет проходить по территории республики и Кубани
Планы по строительству трассы Черниговское — Дагомыс обсуждались более 10 лет. В 2018 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил включить дорогу в стратегию пространственного развития России до 2025 года, отмечая, что ее строительство обойдется значительно дешевле других морских дорог. Согласно условиям контракта, стоимость строительства первой очереди — дороги IV категории длиной 12,3 км до границы с Адыгеей — составит 996 млн рублей.
В пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова уточнили, что из общей протяженности дороги в Адыгее на первом этапе построят 10,355 км. На эти цели по федеральной целевой программе «Туризм» предусмотрели почти 1,94 млрд рублей, из них 200 млн рублей уже освоили.
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Работы начались в 2019 году. Для этого заключили государственный контракт с генеральной подрядной организацией ООО «Дортранссервис». Как рассказал Юга.ру представитель данной фирмы, уже проделано около 30% от плана: обследована территория, снят растительный слой, осуществлены земляные работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж железобетонных труб.
Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с согласованным с федеральным центром графиком реализации проекта.
«Завершение первого этапа строительства дороги зависит от дальнейшего финансирования проекта. После этого первого этапа будет идти речь о других участках дороги Черниговская — Дагомыс, которые проходят по территории республики», — рассказали Юга.ру представители фирмы «Дортранссервис».
После завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории. Здесь также будут созданы площадки для отдыха, противоаварийные съезды, установлены дорожные ограждения и знаки.
В целом проект строительства дороги Черниговская — Дагомыс направлен на создание альтернативной трассы к черноморскому побережью, а также развитие горных курортов Адыгеи и Краснодарского края.