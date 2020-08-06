На ремонт дамб в Адыгее направят 103 млн рублей

В 2020 году в Адыгее отремонтируют пять дамб, возведут одну новую и расчистят русло реки Гиаги

На эти цели направили почти 103 млн рублей, из них 85,2 млн — из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

Планируется провести капитальный ремонт защитной дамбы на реке Белой в поселке Победа Майкопского района, дамбы на реке Псенафы в Красногвардейском районе у мела Еленовского, на реке Фарс в Шовгеновском районе, а также сделать текущий ремонт двух дамб — на реках Белой и Лабе в Кошехабльском районе. Там же у села Вольного возводят новую защитную дамбу на Лабе. Кроме того, в Майкопском районе идет расчистка русла реки Гиаги.

«Многие помнят, к каким пагубным последствиям привели удары водной стихии в Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах. Тогда защитные сооружения на реках не выдержали натиска большой воды. Наводнения принесли немало бед. Загрязненность русел малых рек стала одним из негативных факторов, повлиявших на масштабы бедствия», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.