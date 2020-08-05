В «Краснодар» вернулся голкипер, который последние семь лет играл за «Ахмат»

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» в августе подписал контракт с 34-летним голкипером Евгением Городовым

В пресс-службе ФК «Краснодар» 5 августа рассказали, что голкипер Евгений Городов играл за «быков» с 2011 по 2013 год. Он провел за команду 26 матчей, в 8 из которых не пропустил ни одного мяча.

В 2013-м футболист перешел в грозненский «Терек» и переехал в столицу Чечни. Позже клуб переименовали в «Ахмат». Там спортсмен провел более 140 игр в Тинькофф РПЛ и Кубке России. В 42 матчах он не пропустил ни одного мяча.

Контракт с «Ахматом» закончился в этом сезоне и Городов вернулся в «Краснодар» как свободный агент. Новый контракт будет действовать до 31 мая 2022 года.

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Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что вратарь «быков» Станислав Крицюк досрочно покинул команду. А 23 июля стало известно об уходе трех игроков из состава команды: хавбека Мануэла Фернандеша, защитника Йона Гудни Фьолусона и 21-летнего воспитанника Академии «Краснодара» Артема Голубева. 29 июля в клуб вернулся защитник Игорь Смольников.

ФК «Краснодар» Футбол

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