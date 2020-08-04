В Белореченске с экс-сотрудников воспитательной колонии взыскали 4,5 млн рублей за избиение человека до смерти

Суд в августе удовлетворил иск прокурора о взыскании денег с бывших сотрудников колонии, которые до смерти избили воспитанника

Что случилось? 25 ноября 2015 года семеро подростков прибыли в Белореченскую воспитательную колонию для отбывания наказания. По указанию и.о. начальника колонии сотрудники «в профилактических целях» избили молодых людей. Шестеро подростков получили травмы, а один скончался. Следственный комитет задержал сотрудников колонии и возбудил уголовное дело по трем статьям. Его фигурантами стали и.о. начальника колонии Владислав Иванов и девять его подчиненных.

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Сотрудников колонии наказали? В мае 2017 года суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с применением насилия и в организации преступления всех ранее задержанных. Нескольких из них также осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Восемь сотрудников колонии получили от 2,5 до 5 лет лишения свободы, двое других — 11 лет исправительной колонии строгого режима. Позже они обжаловали приговоры. После этого Краснодарский краевой суд на несколько месяцев сократил сроки семерым осужденным — при смягчении приговора учли участие фигурантов в «боевых действиях по защите Отечества» и частичное возмещение вреда потерпевшим. Пострадавшим выплатили компенсацию? Белореченский районный суд 14 июня 2018 года обязал Министерство финансов РФ выплатить в общей сумме 4,5 млн рублей компенсации по делу о пытках подростков в Белореченской колонии. Мать погибшего 16-летнего молодого человека должна была получить 2 млн рублей. Еще одному пострадавшему присудили 1 млн рублей, троим — по 500 тыс. рублей. Изначально адвокаты потерпевших требовали 13 млн рублей.