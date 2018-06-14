На Кубани суд обязал власти России выплатить 4,5 млн рублей за пытки подростков в Белореченской колонии

Белореченский районный суд 14 июня обязал Министерство финансов РФ выплатить в общей сумме 4,5 млн рублей компенсации по делу о пятках подростков в Белореченской колонии

Адвокаты сообщили, что матери погибшего 16-летнего Виталия Попа обязали выплатить 2 млн рублей. Еще одному пострадавшему присудили 1 млн рублей, еще троим — по 500 тыс. рублей, передает «Росбалт».

Правозащитники подали в интересах потерпевших в суд иски к государству о компенсации морального вреда за преступные действия сотрудников колонии после смягчения наказания виновным. В исковом заявлении потерпевшие требовали компенсации на общую сумму 13 млн рублей, исходя из практики ЕСПЧ, так как в России «нет логики в назначении такого рода компенсаций», передает «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, семеро подростков прибыли в Белореченскую воспитательную колонию для отбывания наказания 25 ноября 2015 года. По указанию и.о. начальника колонии сотрудники «в профилактических целях» избили осужденных. Шестеро подростков получили травмы, а Виталий Поп скончался от полученных травм.

Возбудили уголовное дело по трем статьям. Его фигурантами стали и.о. начальника колонии Владислав Иванов и девять сотрудников колонии.

В мае 2017 года суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с применением насилия и в организации преступления всех их, а нескольких — еще в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Восемь сотрудников колонии получили от 2,5 до 5 лет лишения свободы, двое других — 11 лет исправительной колонии строгого режима. Позже осужденные обжаловали приговоры в Краснодарском краевом суде, и тот в среднем на несколько месяцев сократил сроки семерым — при смягчении приговора учли участие фигурантов в «боевых действиях по защите Отечества» и частичное возмещение вреда потерпевшим.