После лечения от коронавируса умер замглавы Горячего ключа Николай Батманов

Трагическая новость сегодня потрясла нас всех. Скончался наш коллега, мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года. Николай Дмитриевич проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нет слов, чтобы выразить боль этой утраты. Николай Дмитриевич был умным, добрым человеком, профессионалом своего дела, всегда мог подставить плечо. Не верится, что его больше нет с нами. Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память!