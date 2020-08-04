После лечения от коронавируса умер замглавы Горячего ключа Николай Батманов

4 августа глава Горячего Ключа Александр Кильганкин сообщил о смерти своего заместителя, у которого диагностировали коронавирус

Александр Кильганкин рассказал в своем инстаграме, что ему стало известно о смерти коллеги сегодня. По словам мэра Горячего Ключа, 53-летний Николай Батманов проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице.

«К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нет слов, чтобы выразить боль этой утраты. Николай Дмитриевич был умным, добрым человеком, профессионалом своего дела, всегда мог подставить плечо», — написал Кильганкин.

Отметим, это не первый случай заражения COVID-19 среди чиновников. 9 июля стало известно о коронавирусе у председателя гордумы Краснодара Веры Галушко. Затем инфекцию нашли у главы Мостовского района Сергея Ласунова и главы Красноармейского района Юрия Васина.