Три игрока ХК «Сочи» заразились коронавирусом

4 августа СМИ сообщили, что хоккеисты «Сочи» имеют подтвержденный COVID-19

О том, что три игрока получили положительный тест на коронавирус, сообщил «Спорт-экспресс». Сейчас находится под вопросом участие клуба в предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. При этом, по данным издания, само соревнование с большой долей вероятности пройдет. Всего в рамках турнира, который стартует в Сочи 4 августа, «леопардам» предстояло провести четыре матча.

При этом в соцсетях клуба 4 августа в 12:30 появилась публикация о том, что сегодня в 15:00 начнется игра с олимпийской сборной России (до 20 лет).