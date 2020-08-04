Три игрока ХК «Сочи» заразились коронавирусом

Краснодарский край

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4 августа СМИ сообщили, что хоккеисты «Сочи» имеют подтвержденный COVID-19

О том, что три игрока получили положительный тест на коронавирус, сообщил «Спорт-экспресс». Сейчас находится под вопросом участие клуба в предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. При этом, по данным издания, само соревнование с большой долей вероятности пройдет. Всего в рамках турнира, который стартует в Сочи 4 августа, «леопардам» предстояло провести четыре матча.

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При этом в соцсетях клуба 4 августа в 12:30 появилась публикация о том, что сегодня в 15:00 начнется игра с олимпийской сборной России (до 20 лет).

Отметим, что 29 июля «Сочи» провел игру с молодежной олимпийской сборной России. Игра закончилась 6:2 в пользу южной команды.

Как писали Юга.ру, в конце июля биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом в Сочи.

Коронавирус Сочи ХК «Сочи» Хоккей

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