Футболисты «Сочи» заразились коронавирусом, и матч с «Тамбовом» не состоялся

Результаты тестов на коронавирус стали известны сегодня. Девять игроков «Сочи» оказались заражены, о чем клуб уведомил Роспотребнадзор. Из-за болезни сочинцы не смогли встретиться с «Тамбовом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги Тинькофф, сообщили в пресс-службе РПЛ.

В пресс-службе ФК «Сочи» добавили, что игроки и персонал клуба вернутся домой чартерным рейсом. По прибытии команда будет следовать требованиям краевого Роспотребнадзора.