Футболисты «Сочи» заразились коронавирусом, и матч с «Тамбовом» не состоялся
Девять футболистов ФК «Сочи» 16 июля сдали положительные тесты на COVID-19
Результаты тестов на коронавирус стали известны сегодня. Девять игроков «Сочи» оказались заражены, о чем клуб уведомил Роспотребнадзор. Из-за болезни сочинцы не смогли встретиться с «Тамбовом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги Тинькофф, сообщили в пресс-службе РПЛ.
В пресс-службе ФК «Сочи» добавили, что игроки и персонал клуба вернутся домой чартерным рейсом. По прибытии команда будет следовать требованиям краевого Роспотребнадзора.
Пока нет информации, перенесут ли матч или «Сочи» засчитают техническое поражение. В пресс-службе «Тамбова» уточнили, что судьба встречи определится на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).
Напомним, 19 июня «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1. Однако вместо футболистов основной команды «Ростова», которые сели на карантин из-за вспышки коронавируса, на поле вышли игроки молодежного состава.
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