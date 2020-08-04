Новыми жертвами COVID-19 на Кубани стали жители Армавира и Сочи

Оперативный штаб Краснодарского края 4 августа сообщил подробности о новых летальных случаях в регионе

Напомним, с начала августа в Краснодарском крае начала расти заболеваемость коронавирусом. Так, 2 августа в регионе зафиксировали 107 новых случаев COVID-19, 2 пациента умерли. 3 августа коронавирус подтвердился еще у 113 человек, 1 пациент скончался. 4 августа оперативный штаб сообщил о 119 новых случаях COVID-19 и 2 летальных исходах.

В оперштабе уточнили, что скончались от коронавируса 72-летний житель Сочи и 77-летний житель Армавира .

Житель Сочи заболел 20 июля, компьютерная томография выявила у него двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Пенсионера госпитализировали в городскую больницу курорта, тест на COVID-19 оказался положительным. Пациента подключили к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Отмечается, что он также страдал гипертонией и сахарным диабетом.

Второй летальный случай был зафиксирован в Лабинской центральной районной больнице. Там скончался 77-летний житель Армавира. Он поступил в медучреждение с положительным тестом на коронавирус, позже его подключили к ИВЛ, однако это не помогло сохранить ему жизнь. Как сообщили в краевом минздраве, мужчина страдал миастенией и атеросклерозом.