В июле 2019 года в России завершается кассовая реформа: окончательно вступят в силу поправки к 54-ФЗ. Владельцы малого и микробизнеса, которые продают товары или оказывают услуги самостоятельно, без наемных работников, последними должны перейти на онлайн-кассы — до 1 июля. В новом материале для предпринимателей портал Юга.ру вместе с экспертами компании «Эвотор» разбирается в деталях работы с онлайн-кассой. У нас получилось коротко и по делу: кому и зачем нужна онлайн-касса, как ее выбрать и сколько она стоит.

Какие категории предпринимателей должны перейти на онлайн-кассы в 2019 году Предыстория. Так называемая «кассовая реформа» проходила в несколько этапов. Сначала на нее перешли крупные и средние предприятия различных отраслей, затем очередь дошла до небольших производителей. Больше всего времени на переход с обычных касс на «умные терминалы» было у представителей малого и микробизнеса, работающих в сфере услуг и не использующих труд наемных работников. Текущее положение дел. До 1 июля 2019 года онлайн-кассу должны поставить парикмахеры и косметологи, автомеханики и мастера по ремонту мотоциклов, компьютеров и другой бытовой техники, часовщики и ювелиры, перевозчики, специалисты с медицинской лицензией, ветеринары, тренеры, владельцы различного рода прокатных агентств. В сфере торговли и общепита это предприниматели с киосками или магазинами площадью не более 50 кв. метров, владельцы кафе, закусочных и бистро с помещениями общего пользования не более 50 кв. метров или без зала обслуживания (с окном «навынос», то есть любимые многими киоски с шаурмой и булочные), те, кто производят молоко или ловят рыбу, продают медицинские препараты. Юридически, по форме организации это ИП, организации на ЕНВД и некоторые ИП на патенте, которые оказывают услуги. А также ИП на ЕНВД и патенте в торговле и общепите без наемных работников. Кому онлайн-касса может не понадобиться вовсе — есть и такие виды предпринимательства, — кому могут предоставить отсрочку и в каких регионах ей можно пользоваться без постоянного доступа к интернету, читайте в блоге «Эвотор».

Зачем нужны онлайн-кассы, в чем их преимущество и эффективность? Зачем государству нужно, чтобы бизнес использовал онлайн-кассы? Чтобы видеть современное состояние экономики в режиме онлайн и без искажений, так как получаемые таким способом данные невозможно фальсифицировать, а цифры занизить или скрыть. В перспективе, после окончательного перехода, это позволит сократить налоговые проверки (преимущество как для государства, так и для бизнеса), адекватно и своевременно оценивать текущее состояние экономики и исходя из него принимать законодательные решения в этой сфере. Именно эту задачу и реализуют онлайн-кассы, которые мгновенно передают данные о каждой покупке напрямую в базу данных налогового органа. Это происходит так: клиент делает покупку, касса пробивает чек, данные попадают к оператору фискальных данных (с которым нужно заключить договор как со связующим звеном этой системы) и следом в налоговую. Это базовая функция устройства.

Самому бизнесу такой «онлайн-подход» также дает новые — и немалые — возможности. Во-первых, все оказываются равны перед законом — и конкуренция с соседним магазином или сервисом становится действительно честной, потому что все будут вести законный бизнес «по-белому». Во-вторых, сама касса из счетного аппарата становится полноценным компьютером, который знает ваш бизнес изнутри. Сейчас уже всем понятно, что в основе любой грамотной стратегии, любого развития лежит умение правильно собирать данные и грамотно их анализировать. Вы больше не будете опираться на догадки и ожидания, вы будете точно знать все о работе каждого элемента, о привычках и предпочтениях своих клиентов, о каждом движении товара и денег.

Как выбрать кассу, на какие параметры и характеристики обратить внимание

Как выбрать онлайн-кассу: Сравниваем автономные аппараты и смарт-терминалы

Тип. На рынке представлены кассы двух типов: недалеко ушедшие от традиционных касс кнопочные аппараты, дополненные фискальным накопителем и модулем связи, и смарт-терминалы, которые выглядят как привычные всем планшеты на системе Android. Такая касса помимо основной функции имеет доступ к самым разным облачным сервисам, поэтому ее называют «умной». Компания «Эвотор» первой предложила использовать смарт-терминалы на рынке. По данным крупнейшего в России и странах СНГ издания в сфере высоких технологий Cnews, «Эвотор» является абсолютным лидером по объему проданных «умных» касс. Данные первого исследования рынка онлайн-касс в России были опубликованы в середине апреля 2019 года.

Функциональные возможности. Смарт-терминалы обладают большим количеством функций (в кассах «Эвотор», в частности, их в совокупности более 400), и использовать вы можете именно те из них, которые нужны и удобны именно вашему бизнесу. Записывать клиентов онлайн и сразу видеть новые заявки, корректируя под них график работы персонала, будет удобно владельцу салона красоты или автосервиса. Вести учет товаров и контролировать работу кассиров захочет директор магазина. Вводить новые скидочные программы и акции, размещать информацию о себе на карте города и в различных онлайн-сервисах может пригодиться предпринимателю из любой сферы. Все вместе это поможет повысить лояльность клиентов и их количество, автоматизировать, а следовательно и упростить, бухгалтерию, иметь все данные для анализа продаж. Доступность данных для владельца. Держать работу под контролем и видеть все, что происходит с вашим бизнесом прямо сейчас, вы можете, находясь в любой точке мира, так как все данные в режиме онлайн попадают в облако. Получать и анализировать их можно через установленное на смартфон или планшет мобильное приложение.