В Адыгее число умерших от коронавируса увеличилось до 20 человек

Напомним, 15 июля стало известно о двух новых смертях больных с коронавирусом. Тогда же министр здравоохранения сообщил, что за последние сутки умер еще один пациент — 75-летний житель Теучежского района, который в течение недели находился на лечении в госпитале, у него была диагностирована двусторонняя пневмония. На тот момент результатов экспертизы еще не было. А 21 июля оперативный штаб сообщил о 17-м умершем пациенте, у которого диагностировали коронавирус.

Таким образом, на 27 июля в Адыгее зарегистрировано 20 смертей больных с COVID-19. Всего за период пандемии к 27 июля коронавирусом заболело 2 тыс. 642 человека, из них 38 — за последние сутки. На лечении сейчас находятся 569 человек. Выздоровевших — 2 тыс. 53 человека, из них 21 пациент — за минувшие сутки. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Майкопе — 28 человек.