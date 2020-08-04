ДГТУ и Высшая школа экономики запустили программу двойных дипломов
Донской государственный технический университет и Высшая школа экономики объявили о запуске образовательной программы «Нейромедиа»
Выпускники, успешно прошедшие эту программу, смогут получить два диплома о высшем образовании — и ДГТУ, и НИУ ВШЭ. Об этом в пресс-службе университета сообщили 3 августа.
Программа «Нейромедиа» базируется на факультете «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ. Она ориентирована на подготовку специалистов для реализации Национальной технологической инициативы. Акцент программы сделан на Web 4.0 или нейронете — одном из предполагаемых этапов развития Всемирной паутины, в котором взаимодействие участников (людей, животных, интеллектуальных агентов) будет осуществляться на принципах нейрокоммуникаций, качественно повышающих продуктивность мыслительных процессов. По прогнозам Web 4.0 заменит Web 3.0 в 2030-2040 годах.
Водитель, SMM-специалист, курьер:
Партнерами программы выступили Mail.ru Group, «Южный регион холдинг» (вещание телеканалов СТС, Домашний в Ростове-на-Дону), издательский холдинг «ЕвроМедиа» и Медиапарк «Южный регион».
Выпускники новой образовательной программы станут профессиональными медиамаркетологами с набором компетенций в области психологии, социологии, нейропрограммирования и медиапроизводства. Студенты научатся проводить сложные исследования в сфере когнитивных особенностей целевых групп, специфики потребления и психофизиологических реакций на различные виды контента. Также программа подразумевает обучение воздействию на аудиторию с помощью медиапродуктов.
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«Студенты освоят курсы уникальной программы, которой нет ни в одном университете РФ. Мы подготовим профессионалов, которые смогут создавать таргетированный контент для различных целевых групп с учетом их психологических и физиологических особенностей, потребительских предпочтений. Такие специалисты уже сегодня востребованы в так называемой индустрии впечатлений. Они смогут как создавать, так и предвосхищать, формировать запросы медиарынка», — отметил проректор по учебной работе ДГТУ Владимир Колодкин.
В рамках профиля «Нейромедиа» студенты могут сами формировать свою образовательную траекторию. Помимо основной программы, обучающиеся смогут получить на выбор дополнительную непрофильную специальность (майнор) и овладеть дополнительными узкопрофильными компетенциями.
Бургеролог, криптоброкер и пикап-советчик:
Вести ключевые профильные дисциплины будут преподаватели Высшей школы экономики в онлайн и оффлайн-режимах. Лекции и семинары проведут также доценты и профессора ДГТУ, прошедшие повышение квалификации в НИУ ВШЭ.
Выпускные квалификационные работы студенты будут выполнять под руководством двух преподавателей — ДГТУ и Высшей школы экономики. Защищать ВКР будущим специалистам предстоит в Ростове, в комиссию войдут эксперты опорного и московского вузов.
«ДГТУ — наш давний партнер, который первым после НИУ ВШЭ начал подготовку студентов по новому востребованному направлению образования “Медиакоммуникации”. Объединение усилий двух университетов позволит подготовить дефицитных специалистов для рынка труда в формате сетевого сотрудничества и цифрового университета. Таким образом, эта программа не только отвечает на вызовы, связанные с формированием новых актуальных компетенций для цифровой экономики, но и реализуется с использованием новых цифровых технологий в образовании. Такой формат позволяет готовить студентов, объединяя усилия двух университетов без физической мобильности, и способствует развитию кадров, человеческого капитала донского региона», — заявил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.