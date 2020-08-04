ДГТУ и Высшая школа экономики запустили программу двойных дипломов

Донской государственный технический университет и Высшая школа экономики объявили о запуске образовательной программы «Нейромедиа»

Выпускники, успешно прошедшие эту программу, смогут получить два диплома о высшем образовании — и ДГТУ, и НИУ ВШЭ. Об этом в пресс-службе университета сообщили 3 августа. Программа «Нейромедиа» базируется на факультете «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ. Она ориентирована на подготовку специалистов для реализации Национальной технологической инициативы. Акцент программы сделан на Web 4.0 или нейронете — одном из предполагаемых этапов развития Всемирной паутины, в котором взаимодействие участников (людей, животных, интеллектуальных агентов) будет осуществляться на принципах нейрокоммуникаций, качественно повышающих продуктивность мыслительных процессов. По прогнозам Web 4.0 заменит Web 3.0 в 2030-2040 годах.

Партнерами программы выступили Mail.ru Group, «Южный регион холдинг» (вещание телеканалов СТС, Домашний в Ростове-на-Дону), издательский холдинг «ЕвроМедиа» и Медиапарк «Южный регион». Выпускники новой образовательной программы станут профессиональными медиамаркетологами с набором компетенций в области психологии, социологии, нейропрограммирования и медиапроизводства. Студенты научатся проводить сложные исследования в сфере когнитивных особенностей целевых групп, специфики потребления и психофизиологических реакций на различные виды контента. Также программа подразумевает обучение воздействию на аудиторию с помощью медиапродуктов.

«Студенты освоят курсы уникальной программы, которой нет ни в одном университете РФ. Мы подготовим профессионалов, которые смогут создавать таргетированный контент для различных целевых групп с учетом их психологических и физиологических особенностей, потребительских предпочтений. Такие специалисты уже сегодня востребованы в так называемой индустрии впечатлений. Они смогут как создавать, так и предвосхищать, формировать запросы медиарынка», — отметил проректор по учебной работе ДГТУ Владимир Колодкин. В рамках профиля «Нейромедиа» студенты могут сами формировать свою образовательную траекторию. Помимо основной программы, обучающиеся смогут получить на выбор дополнительную непрофильную специальность (майнор) и овладеть дополнительными узкопрофильными компетенциями.