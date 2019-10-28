Бургеролог, криптоброкер и пикап-советчик. Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?

Обычно тесты на профориентацию состоят из 30-40 вопросов о том, что вам ближе — перекладывать бумажки или сверлить стену. Портал Юга.ру ставит вопрос иначе: какие профессии кажутся вам реальными, а какие — дело (не)далекого будущего?

Вы сориентируетесь на рынке труда и вспомните, что любая работа не в радость без хорошего зрения, а карьера порой и вовсе невозможна без него. После теста вас ждет приятный сюрприз — промокод на обследование и скидка на лазерную коррекцию в клинике «Три-З».