Бургеролог, криптоброкер и пикап-советчик. Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Обычно тесты на профориентацию состоят из 30-40 вопросов о том, что вам ближе — перекладывать бумажки или сверлить стену. Портал Юга.ру ставит вопрос иначе: какие профессии кажутся вам реальными, а какие — дело (не)далекого будущего?

Вы сориентируетесь на рынке труда и вспомните, что любая работа не в радость без хорошего зрения, а карьера порой и вовсе невозможна без него. После теста вас ждет приятный сюрприз — промокод на обследование и скидка на лазерную коррекцию в клинике «Три-З».

Спасибо, что прошли наш тест!

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Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?

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ООО «Три-З». ИНН 2308092939. Лицензия ЛО-23-01-012875 от 1 ноября 2018 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Здравоохранение интересная профессия Медицина Трудоустройство

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