Бургеролог, криптоброкер и пикап-советчик. Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Обычно тесты на профориентацию состоят из 30-40 вопросов о том, что вам ближе — перекладывать бумажки или сверлить стену. Портал Юга.ру ставит вопрос иначе: какие профессии кажутся вам реальными, а какие — дело (не)далекого будущего?
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Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
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Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
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