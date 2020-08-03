В Краснодаре на несколько дней ограничат напор воды в частных домах

«Краснодар Водоканал» проведет промывку двух водоводов диаметром 800 мм общей протяженностью 24 км для улучшения качества воды.

3 августа в компании предупредили, что из-за работ с 8:00 4 августа до 12:00 6 августа будет снижено давление на сетях в частном секторе Славянского микрорайона, а также Прикубанского, Западного и Центрального округов города. Перебои водоснабжения возможны в Музыкальном микрорайоне, на улице Заполярной, 35/1-35/12, 37/1-37/3, 39/1-39/7, на Морской, 43, 45, Гаражной, 71 и Азовской, 17.

Это не единственные ограничения водоснабжения в Краснодаре этим летом. На протяжении половины месяца жители Школьного микрорайона получают воду с перебоями либо не соответствующую качеству. Началось все с того, что в середине июля краснодарцы рассказали о массовых отравлениях. После этого Роспотребнадзор взял анализ воды, который подтвердил микробное загрязнение. На сетях началась промывка. 31 июля власти города сообщили, что вода вернется в дома, если пробы будут соответствовать санитарным нормам.