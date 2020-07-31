Мэрия Краснодара: «Вода вернется в дома Школьного микрорайона, если пробы будут соответствовать санитарным нормам»

31 июля власти Краснодара рассказали о ходе работ на водозаборе по улице Филатова. Ранее жители района жаловались на отравление, а воду признали загрязненной

Что случилось? 15 июля приостановилось водоснабжение в квартирах около 30 тыс. краснодарцев Это случилось после того, как жители домов на улицах Филатова, Школьной, Передовой и частично Восточно-Кругликовской начали жаловаться на массовые отравления. Роспотребнадзор взял пробы и 16 июля подтвердил микробное загрязнение воды. Предположительно, во время ливня в одну из скважин попали осадки. Для местных жителей организовали подвоз воды, однако они утверждали, что она «ржавая» и пользоваться ею невозможно.

Делали ли повторные пробы? 20 июля мэрия Краснодара сообщила, что на водозаборе ФГУП «ЖКК» закончили работы по промывке и обеззараживанию и что хлорирование воды продолжается. Тогда же в администрации города уточнили, что Роспотребнадзор взял повторные пробы на качество питьевой воды. Однако в ведомстве порталу Юга.ру ответили, что специалисты не брали пробы, поскольку промывка еще продолжается. 28 июля в администрации рассказали, что «Краснодар Водоканал» проверил состояние скважин на водозаборе ФГУП «ЖКК». Три из четырех оказались в неудовлетворительном состоянии, поэтому их нужно дезинфицировать дальше. Тогда же стало известно об увольнении директора ФГУП «ЖКК».

Что сегодня говорят местные жители? Проживающие в микрорайоне отметили порталу Юга.ру 31 июля, что вода пахнет хлоркой. При этом жительница дома по улице Школьной, 5/1 сообщила, что воду периодически отключают. А жительница дома на улице Филатова, 19 сказала, что у них водоснабжение не прерывается. В подъездах по последнему адресу ФГУП «ЖКК» развесили объявления о том, что с 31 июля «возможны отключения воды без предупреждения» из-за «ужесточения мер по нормализации водоснабжения».