В Краснодаре нашли тело мальчика, которого унесло течением реки Кубань

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 июня закончились поиски ребенка, который купался в реке Кубань. Он погиб

Напомним, 18 июня в Юбилейном микрорайоне трое подростков зашли в реку, чтобы искупаться. Затем они попросили о помощи проходивших мимо людей. Очевидцы смогли вытащить двоих из них. Еще одного ребенка унесло течением.

Спасатели начали поиск мальчика, на месте работали 29 человека и 9 машин. Следственный комитет Краснодарского края 19 июня организовал проверку по факту случившегося. По данным из соцсетей, пропал мальчик возрастом 12 лет.

20 июня стало известно, что ребенок погиб. В 13:30 нашли его тело, сообщили порталу Юга.ру в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дети Краснодар МЧС Происшествия

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