В Краснодаре и пригороде больше месяца будут отлавливать бездомных собак. Где и когда?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре, станице Старокорсунской и трех поселках пройдет отлов собак

Пресс-служба краснодарского управления по обращению с животными сообщила, что с 29 июня по 31 июля пройдет отлов безнадзорных животных. 

Собак будут отлавливать в микрорайонах:

  • Фестивальном;
  • Черемушках;
  • Горхутор;
  • Губернском;
  • Завода измерительных приборов (ЗИП). 

Также отлов пройдет в станице Старокорсунской и поселках Колосистом, Знаменском и Новознаменском. 

80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе:

Владельцев животных просят следить за питомцами и не отпускать их на самовольный выгул. Во время прогулок с собаками необходимо использовать поводок.

Как писали Юга.ру, в июне в Краснодаре во дворе школы бродячая собака напала на 8-летнюю девочку. Полиция начала проверку.

Город Животные Краснодар

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