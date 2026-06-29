В Краснодаре и пригороде больше месяца будут отлавливать бездомных собак. Где и когда?
В Краснодаре, станице Старокорсунской и трех поселках пройдет отлов собак
Пресс-служба краснодарского управления по обращению с животными сообщила, что с 29 июня по 31 июля пройдет отлов безнадзорных животных.
Собак будут отлавливать в микрорайонах:
- Фестивальном;
- Черемушках;
- Горхутор;
- Губернском;
- Завода измерительных приборов (ЗИП).
Также отлов пройдет в станице Старокорсунской и поселках Колосистом, Знаменском и Новознаменском.
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Владельцев животных просят следить за питомцами и не отпускать их на самовольный выгул. Во время прогулок с собаками необходимо использовать поводок.
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