В Краснодаре и пригороде больше месяца будут отлавливать бездомных собак. Где и когда?

В Краснодаре, станице Старокорсунской и трех поселках пройдет отлов собак

Пресс-служба краснодарского управления по обращению с животными сообщила, что с 29 июня по 31 июля пройдет отлов безнадзорных животных. Собак будут отлавливать в микрорайонах: Фестивальном;

Черемушках;

Горхутор;

Губернском;

Завода измерительных приборов (ЗИП). Также отлов пройдет в станице Старокорсунской и поселках Колосистом, Знаменском и Новознаменском.

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Владельцев животных просят следить за питомцами и не отпускать их на самовольный выгул. Во время прогулок с собаками необходимо использовать поводок.