На Кубани впервые диагностировали более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Краснодарском крае ко 2 августа количество заболевших коронавирусом увеличилось до 8 тыс. 472 человек
В России за сутки коронавирус выявили у 5 тыс. 427 человек в 85 регионах, 70 пациентов скончались и 3 тыс. 649 выздоровели. Больше всего заразившихся в Москве (664), Свердловской области (199) и Ханты-Мансийском автономном округе (168). На юге по числу инфицированных лидирует Ростовская область (131), Ставропольский (108) и Краснодарский (107) края, Дагестан (42) и Крым (37).
Всего за период пандемии COVID-19 в России выявили 850 тыс. 870 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировали 14 тыс. 128 летальных исходов, выздоровели 650 тыс. 173 человека.
Оперштаб Кубани сообщил, что среди 107 подтвержденных случаев заражения коронавирусом 59 женщин и 48 мужчин в возрасте до 88 лет. В Краснодаре заболели 53 человека, в остальном случаи распределились так:
- 10 — в Сочи;
- 6 — в Новороссийске;
- 5 — в Туапсе;
- по 4 — в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе;
- по 2 — в Северском, Кореновском, Усть-Лабинском районах.
- по 1 — в Горячем Ключе, Отрадненском, Кавказском, Тимашевском, Ленинградском, Крымском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Выселковком и Успенском районах.
Среди зараженных девять детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет: пятеро в Краснодаре, двое в Новороссийске и по одному в Анапе и Кореновском районе. Всего на Кубани зафиксировали 8 тыс. 472 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения продолжает расти и теперь составляет 149,2. При этом 7 тыс. 305 человек уже выздоровели (+40), еще 116 умерли (+2).
В минздраве края уточнили, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 пациента, три — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Всего с начала пандемии с подозрением на коронавирус в больницы обратились 23 тыс. 728 человек, из них 2 тыс. 897 детей. На стационарном лечении остаются 3 тыс. 212 пациентов, включая 158 несовершеннолетних.
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