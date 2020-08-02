На Кубани впервые диагностировали более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Краснодарском крае ко 2 августа количество заболевших коронавирусом увеличилось до 8 тыс. 472 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 5 тыс. 427 человек в 85 регионах, 70 пациентов скончались и 3 тыс. 649 выздоровели. Больше всего заразившихся в Москве (664), Свердловской области (199) и Ханты-Мансийском автономном округе (168). На юге по числу инфицированных лидирует Ростовская область (131), Ставропольский (108) и Краснодарский (107) края, Дагестан (42) и Крым (37). Всего за период пандемии COVID-19 в России выявили 850 тыс. 870 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировали 14 тыс. 128 летальных исходов, выздоровели 650 тыс. 173 человека.

Оперштаб Кубани сообщил, что среди 107 подтвержденных случаев заражения коронавирусом 59 женщин и 48 мужчин в возрасте до 88 лет. В Краснодаре заболели 53 человека, в остальном случаи распределились так: 10 — в Сочи;

6 — в Новороссийске;

5 — в Туапсе;

по 4 — в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе;

по 2 — в Северском, Кореновском, Усть-Лабинском районах.

по 1 — в Горячем Ключе, Отрадненском, Кавказском, Тимашевском, Ленинградском, Крымском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Выселковком и Успенском районах.