В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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МЧС Краснодарского края предупредило, что в Сочи 2 августа ожидаются сильные ливни с грозами

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что в течение суток 2 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 м/с. Возможны подъемы уровней рек, сходы селевых потоков.

Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с потоплением территорий, размывом берегов рек и других.

Жителям и гостям курорта рекомендовали оставаться дома, использовать подходящую одежду и парковать машины в предназначенных для этого местах.

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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, ранее МЧС предупредило о сильных ливнях на Кубани в первые выходные августа.

Погода Сочи

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