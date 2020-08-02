В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде

МЧС Краснодарского края предупредило, что в Сочи 2 августа ожидаются сильные ливни с грозами

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что в течение суток 2 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 м/с. Возможны подъемы уровней рек, сходы селевых потоков.

Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с потоплением территорий, размывом берегов рек и других.

Жителям и гостям курорта рекомендовали оставаться дома, использовать подходящую одежду и парковать машины в предназначенных для этого местах.