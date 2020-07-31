В Сочи уже сутки тушат крупный лесной пожар

Лес загорелся 30 июля около 19:00 в Головинском участковом лесничестве Сочинского нацпарка. Первой начала гореть сухая подстилка и листва. В течение ночи и дня ситуацию усугубила сухая ветреная погода.

«31 июля общая площадь пожара составила 3,2 га, огонь охватил 300 квадратов. Сотрудники Сочинского национального парка, МЧС и других служб делают все возможное для недопущения распространения огня», — прокомментировали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Лесные пожары — нередкое явление для Сочи весной и летом. Юга.ру писали, что в апреле в городе дважды горел лес.