МЧС предупредило о сильных ливнях на Кубани в первые выходные августа

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде с 31 июля

По данным Северо-кавказского гидрометцентра, с 31 июля по 2 августа в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

На малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках бассейна реки Кубани и на реках Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъемы уровня воды.

Кроме того, на участке от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над морем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали оставаться дома, использовать ветрозащитную непромокаемую одежду и парковать транспорт в предназначенных для этого местах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.