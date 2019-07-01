Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление Путина в соцсети

Ставропольский край, Вся Россия

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Изобильненский районный суд Ставропольского края вынес приговор в отношении местного жителя Ивана Пахно, оскорбившего президента Владимира Путина в посте во «ВКонтакте»

Пахно оштрафовали на 30 тыс. рублей. По словам его адвоката Вячеслава Савина, суд посчитал, что «неуважение к власти выразилось путем оскорбления Путина» в посте на личной странице мужчины в соцсети, передает «Интерфакс».

Защитник намерен обжаловать решение суда.

Как писали Юга.ру, 21 мая Пахно опубликовал пост на своей странице во «ВКонтакте», в котором, помимо прочего, назвал Путина «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком. Он привел ему в пример нового президента Украины Владимира Зеленского.

На него составили административный протокол за распространение в интернете информации, выражающей явное неуважение к государству или органам госвласти (ч.3 ст.20.1 КоАП).

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что штраф Пахно — девятый штраф «по закону Клишаса». В восьми из девяти дел сумма штрафа составила 30 тыс. рублей, в одном — 15 тысяч.

Как писали Юга.ру, закон, запрещающий оскорблять представителей власти в интернете, Владимир Путин подписал 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме.

Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток (арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно).

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