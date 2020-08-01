Под Новороссийском на трассе М4 загорелась кабина фуры

Краснодарский край

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Днем 1 августа в Новороссийске начался пожар на трассе

Сообщение о пожаре на 136 км трассы М4 поступило спасателям в 11:01. В 11:17 прибывшие пожарные установили, что горят кабина и кузов фуры.

В тушении задействовали 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС России. В 11:18 пламя локализовали на общей площади 10 кв. метров, спустя восемь минут его потушили.

Судя по видео, опубликованному в телеграм-канале «Телетайп Краснодара», водитель стоял рядом с кабиной в момент пожара. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что пострадавших нет.

Напомним, за день до этого крупный пожар произошел на заправке в станице Васюринской под Краснодаром. Пострадали шесть человек.

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