На Кубани подтвердили 99 случаев заражения COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зафиксировали 8 тыс. 365 человек с коронавирусом к 1 августа

В России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 тыс. 462 человек. По данным федерального оперштаба, выздоровели 8 тыс. 114 человек, было 95 летальных исходов. Наибольшее число новых случаев зарегистрировали в Москве (690), Свердловской области (202) и Ханты-Мансийском автономном округе (170).

Всего в стране за время наблюдения зафиксировали 845 тыс. 443 заражений, сообщает RT. Выздоровели 646 тыс. 524 пациента, умерли 14 тыс. 58 больных.