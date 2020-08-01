На Кубани подтвердили 99 случаев заражения COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае зафиксировали 8 тыс. 365 человек с коронавирусом к 1 августа
В России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 тыс. 462 человек. По данным федерального оперштаба, выздоровели 8 тыс. 114 человек, было 95 летальных исходов. Наибольшее число новых случаев зарегистрировали в Москве (690), Свердловской области (202) и Ханты-Мансийском автономном округе (170).
Всего в стране за время наблюдения зафиксировали 845 тыс. 443 заражений, сообщает RT. Выздоровели 646 тыс. 524 пациента, умерли 14 тыс. 58 больных.
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В Краснодарском крае за последние сутки число инфицированных увеличилось на 99 человек. Умер один больной, выздоровели 114 кубанцев.
Краевой оперштаб 1 августа опубликовал распределение новых случаев заражения:
- 31 — в Краснодаре;
- 16 — в Сочи;
- 6 — в Славянском районе:
- 5 — в Армавире;
- по 4 — в Кавказском, Лабинском, Усть-Лабинском, Новокубанском районах;
- по 3 — в Кущевском и Курганинском;
- по 2 — в Абинском и Выселковском районах;
- по 3 — В Горячем Ключе, Анапе, Северском, Каневском, Гулькевичском, Кореновском, Динском, Калининском, Красноармейском, Павловском, Тихорецком, Белореченском, Апшеронском, Успенском, Крыловском районах.
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Среди инфицированных шесть детей, возраст зараженных от 5 месяцев до 92 лет.
С начала пандемии в крае инфекцию официально подтвердили у 8 тыс. 365 человек. Из них выздоровели 7 тыс. 265 человек, 114 пациентов скончались. 29 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще два — на ЭКМО в краевой больнице №1.
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