В парке «Краснодар» в день ВДВ тоже отключат фонтаны на профилактику
В парке «Краснодар» 1 и 2 августа отключат фонтаны
Ранее о закрытии городских фонтанов сообщили в администрации города. Власти рассказали, что 1 и 2 августа специалисты спустят воду в чашах, обработают их, проверят системы подачи и фильтрации, насосы и электрокабели.
Вечером 31 июля в официальном аккаунте парка «Краснодар» в инстаграме рассказали, что на выходных большинство фонтанов отключат из-за технического обслуживания:
«А уже в понедельник все водоемы вернутся в обычный режим».
Напомним, год назад в парке также закрыли фонтаны. Тогда в комментариях пользователи спросили, связано ли это с днем ВДВ. Редакция аккаунта ответила «Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало».
View this post on Instagram
На этих выходных большинство моих фонтанов будет отключено на техническое обслуживание������️ ⠀ А уже в понедельник все водоёмы вернутся в обычный режим������ ⠀ Но я уверен, вам и без фонтанов приятно у меня гулять ������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого