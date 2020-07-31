В парке «Краснодар» в день ВДВ тоже отключат фонтаны на профилактику

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» 1 и 2 августа отключат фонтаны

Ранее о закрытии городских фонтанов сообщили в администрации города. Власти рассказали, что 1 и 2 августа специалисты спустят воду в чашах, обработают их, проверят системы подачи и фильтрации, насосы и электрокабели.

Вечером 31 июля в официальном аккаунте парка «Краснодар» в инстаграме рассказали, что на выходных большинство фонтанов отключат из-за технического обслуживания:

«А уже в понедельник все водоемы вернутся в обычный режим».

Напомним, год назад в парке также закрыли фонтаны. Тогда в комментариях пользователи спросили, связано ли это с днем ВДВ. Редакция аккаунта ответила «Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало».

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