В Сочи снова заработал фонтан из якорей затонувших судов
В Сочи 30 апреля восстановили работу фонтана «Два якоря» в Комсомольском сквере
Фонтан сделан из якорей старинных судов, которые попали в шторм у берегов Сочи в XIX веке. В музее истории курорта порталу Юга.ру рассказали, что якоря нашли во время берегоукрепительных работ в море в районе Хосты. Их подняли местные водолазы при участии плавкранов в 60-70-х годах прошлого века. Фонтан не работал три года, пока за него не взялись сотрудники коммунальных организаций курорта.
«Специалисты перебрали и восстановили работу насосного оборудования, привели в порядок энергообеспечение насосного агрегата», — сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
Кроме того, из чаши фонтана откачали грязь, а в циркуляционную систему залили 22 кубических метра воды. Пробный пуск прошел успешно, в свете разноцветных огней струи воды забили в чашу фонтана, как раньше. Однако в пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что в городе все еще действует карантин и жителям запрещено гулять.
«За соблюдением жителями карантинного режима ежедневно следят 120 мобильных отрядов самоконтроля. Со вчерашнего дня улицы патрулируют еще четыре мониторинговые группы. Все скверы, парки и набережные закрыты для посещения», — уточнили в пресс-службе.