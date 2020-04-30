В Сочи снова заработал фонтан из якорей затонувших судов

Фонтан сделан из якорей старинных судов, которые попали в шторм у берегов Сочи в XIX веке. В музее истории курорта порталу Юга.ру рассказали, что якоря нашли во время берегоукрепительных работ в море в районе Хосты. Их подняли местные водолазы при участии плавкранов в 60-70-х годах прошлого века. Фонтан не работал три года, пока за него не взялись сотрудники коммунальных организаций курорта.

«Специалисты перебрали и восстановили работу насосного оборудования, привели в порядок энергообеспечение насосного агрегата», — сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».