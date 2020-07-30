В Адыгее женщина упала с 9 этажа и погибла
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Майкопе 29 июля случилось происшествие, в котором погибла женщина
Жительница Майкопа выпала из окна квартиры, находящейся на девятом этаже. Женщина разбилась насмерть. Предварительно, это произошло в 16:30, сообщили в СКР по Адыгее. Других подробностей следствие не сообщает.
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Сейчас проводится проверка обстоятельств произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.
Напомним, в середине июня в Сочи выпал из окна 32-летний мужчина.
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