В Адыгее женщина упала с 9 этажа и погибла

Жительница Майкопа выпала из окна квартиры, находящейся на девятом этаже. Женщина разбилась насмерть. Предварительно, это произошло в 16:30, сообщили в СКР по Адыгее. Других подробностей следствие не сообщает.

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