В Сочи выпал из окна 32-летний мужчина

В Сочи 16 июня на улице нашли тело мужчины, который выпал из окна многоэтажного дома

Информация об инциденте появилась вечером 16 июня в сочинском паблике ЧП «Сочи». Сообщалось, что мужчина выпал из окна девятого этажа дома и погиб. Происшествие случилось на улице Севастопольской, 31.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили 17 июня, что установили личность погибшего. Им оказался 32-летний мужчина. Сейчас по факту смерти проводится проверка.

«В ходе проверки будет проведена судебно- медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в следственном комитете.

Как писали Юга.ру, 15 июня в Новороссийске из окна выпал полуторагодовалый ребенок. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.