29 июля глава администрации Новороссийска Игорь Дяченко и гендиректор АО «НЭСК-электросети» Ольга Краснянская подписали соглашение об инвестиционном проекте

Он заключается в строительстве питающего центра подстанции «Лучистая» 110/10 кВ. В пресс-службе компании ее назвали самым масштабным проектом акционерного общества. «За прошедшее десятилетие Новороссийск очень изменился. Он растет, невооруженным взглядом видно, как он хорошеет, сюда приезжают люди, и понятно, почему. В Новороссийске сосредоточены крупные предприятия, порт, здесь есть работа, строятся новые соцобъекты, жилье. Конечно, стремительное развитие требует и развития инфраструктуры. В нашем случае — энергоснабжения», — заявила Краснянская.

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Гендиректор «НЭСК-электросетей» привела статистику: в Новороссийске максимальные нагрузки потребления электроэнергии в июле составили 127 МВт. Только в прошлом году АО «НЭСК-электросети» было заключено договоров технологического присоединения на 33 МВт, из которых 30 МВт — это льготные категории до 150 кВт, а 3 МВт — соцобъекты: школы, детсады и больницы, которым по закону невозможно отказать в присоединении. То есть за 2019 год спрос мощности составил 25% от той нагрузки, которая складывалась многие годы. В предыдущие 5 лет «НЭСК-электросети» провела модернизацию сетей с почти 100-процентным износом, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения. Вместе с тем было реализовано масштабное строительство электросетей для подключения новых потребителей, среди которых много распадающихся садоводческих товариществ. Для них надо было строить новые сети из-за невозможности эксплуатировать старые.

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