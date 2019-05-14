Глава Минкавказа обвинил теневой бизнес в появлении долгов за газ и электричество
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев 14 мая назвал причину долгов за газ и электроэнергию на Северном Кавказе
По его словам, одна из главных причин появления задолженностей — теневая экономика.
«Подпольные предприятия, будь то кирпичный, нефтеперерабатывающий завод или теплица, работают нелегально, но при этом потребляют газ и свет. А плата за энергоресурсы перекладывается на население и официально работающие предприятия и организации», — объяснил министр.
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Чеботарев сообщил, что общий долг за электричество на Северном Кавказе превысил 120 млрд рублей. Сократить объемы энергопотерь позволит ликвидация.
«Сегодня шаг за шагом принимаются меры по снижению объема теневой экономики на Кавказе. Да, на Северном Кавказе некоторые пока не представляют себе жизнь иначе, но теневой сектор нужно убирать. В этом случае исчезнут задвоенные лицевые счета, сократятся объемы потерь энергоресурсов, которые иногда достигают просто астрономических цифр», — сказал министр в интервью РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, вице-премьер Виталий Мутко в апреле заявил, что за год долг регионов Северного Кавказа за свет и газ вырос на 8 млрд рублей.
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