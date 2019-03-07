Крым начал подавать электричество на Кубань

Краснодарский край стал получать электроэнергию из Крыма, где запустили три новых энергоблока теплоэлектростанций

Энергосистема Крыма стала работать с избытком после запуска одного энергоблока на Таврической и двух блоков на Балаклавской ТЭС. Это позволило передавать Краснодарскому краю до 300 МВт мощности, сообщили 6 марта в пресс-службе Минэнерго РФ. Отмечается, что после ввода дополнительного блока Таврической ТЭС в Крыму появилось бесперебойное электроснабжение потребителей.

Как сообщали Юга.ру, 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор ЛЭП, поставляющих электричество с Украины. В республике ввели режим ЧС и установили график веерных отключений. Началось возведение энергомоста из Краснодарского края в Крым. Первую нитку моста запустили 3 декабря 2015 года, запуск второй нитки состоялся 15 декабря. В апреле 2016 года ввели в строй третью нитку.

В июле 2017 года власти Крыма сообщили о массовом отключении электричества на полуострове. Минэнерго связало это с жарой на Кубани, однако губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причиной отключения стала сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС.

В августе того же года на юге России потребление электричества достигло исторического максимума. Администрация Краснодарского края, сославшить на Минэнерго, анонсировала отключения света в регионе в связи с необходимостью восстановить переток электроэнергии в Крым. Позже пресс-релиз был удален с сайта краевой администрации. В Минэнерго сообщили, что не давали руководству Кубани рекомендацию о вводе графика отключения света.