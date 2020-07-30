В Краснодаре суд отправил на принудительное лечение в психбольницу «гражданку СССР»

Ленинский районный суд Краснодара 30 июля направил местную жительницу на принудительное лечение за призывы к экстремизму

Активистка общественной организации «Граждане СССР» опубликовала на своем ютуб-канале несколько видео о проведении собраний и акций в краевой столице. Экспертиза признала ролики «побуждающими к формированию социальной, расовой и национальной неприязни».

Ленинский районный суд признал жительницу Краснодара Тамару Орлову невменяемой и постановил освободить ее от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности совершенные с использованием средств массовой информации либо сети Интернет), сообщили порталу Юга.ру 30 июля в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В зале суда краснодарку освободили из-под стражи, после чего направили в психиатрический стационар для оказания психиатрической помощи.