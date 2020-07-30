Руководитель Гидрометцентра предрек возвращение дождей на Кубань

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о похолодании в разных регионах России с конца июля

Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, об этом 30 июля рассказал корреспонденту РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на страну идет циклон из Скандинавии. Больше всего он повлияет на Псковскую, Ленинградскую, Новгородскую области, Карелию, а также Коми, Архангельскую, Смоленскую и Брянскую области. Там осадки ожидаются уже в четверг, 30 июля.

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В европейской части России в ближайшие дни температура понизится на три-четыре градуса. Сильный ветер, дожди и град ожидаются в ближайшие дни в Поволжье, Краснодарском крае и Адыгее, на Урале и так далее.